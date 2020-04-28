هكذا علقت ياسمين عبد العزيز على قصة اقتباس مسلسل “ونحب تاني ليه” من حياتها الخاصة

متابعة بتجــــــــرد: ربط قسم كبير من الجمهور بين أحداث مسلسل “ونحب تاني ليه”، الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والأحداث الشخصية التي مرت بها بطلة العمل في الفترة الأخيرة من طلاقها ثم قصة علاقتها بالفنان أحمد العوضي، خاصة أنها ظهرت في الحلقة الأولى من المسلسل وقد تم طلاقها من زوجها.

ونشر مؤلف العمل الكاتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، منشوراً نفى من خلاله أي علاقة للمسلسل بقصة حياة ياسمين، مؤكداً أنه كتب قصة المسلسل قبل عامين، قائلاً: “الجدير بالذكر أن قصة مسلسل ونحب تاني ليه، هي قصة كنت كتبتها من حوالي سنتين كمعالجة، بعنوان الست آيات، ومكنتش عارف وقتها من سيكون أبطالها”.

لتدخل ياسمين على المنشور وتعلق نافية وجود أي صلة بين قصة المسلسل وبين حياتها الشخصية، حيث كتبت: “قولهم.. تعبت”، فرد عليها كاتبًا: “مانا بقول أهه”.

يذكر أن ياسمين قد أثارت الجدل في أواخر الهام الماضي بعد أن أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة ثم زاد الجدل بعد إعلان شقيقها علاقتها بالنجم أحمد العوضي.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من شريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وتدور حول مشاكل الزواج والأسرة ضمن مجموعة من الأحداث الكوميدية.