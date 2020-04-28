أحمد فهمي يكشف للمرة الأولى حقيقة إصابته بالسرطان

متابعة بتجـــــــــرد: بعد الإعلان عن إجرائه الجراحة الثالثة في المريء بعد جراحتين أجراهما في الفترة الماضية نتيجة إصابته بعيب خلقي، انتشرت أخبار تؤكد إصابة الفنان أحمد فهمي بسرطان المريء، وهو ما دفعه لنفي كل ما تردد حول هذا الموضوع.

وأكد في تصريحات صحافية، أنه يستعد فعلاً للخضوع إلى جراحة ثالثة في المريء بعد شهر رمضان، رغم خضوعه للعملية نفسها مرتين في مصر وبلجيكا على مدار الأشهر الأخيرة.

وأضاف أنه لا يزال يعاني من آلام المريء رغم العمليتين السابقتين، حيث تبين حاجته إلى جراحة ثالثة، وفقاً لنتائج الفحوصات والأشعة، لافتا الى أن طبيبه الفرنسي جاك ديفير، طالبه بعدم استكمال تصوير “رجالة البيت” بسبب حالته، إلا أنه أصر على مواصلة العمل لأنه “شغل ناس” ولا يجوز التأخر عنه، وفقاً لكلامه.

وشدد فهمي على عدم إصابته بمرض السرطان “اللعين”، حيث إنه يعاني من مرض نادر اسمه “لاتن باتش” باللغة الإنكليزية، وبسببه تُفرز بعض الخلايا عُصارة مضرة.