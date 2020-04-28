أحمد فهمي يكشف حقيقة إصابته بمرض السرطان

نفى الممثل المصري أحمد فهمي إصابته بسرطان المريء، وذلك بعدما انتشرت مؤخراً عدة أخبار حول هذا الموضوع عقب تحديده موعداً لإجرائه الجراحة الثالثة قريباً.

وقال “فهمي” في لقاء مع “الوطن”: “ما زلت أعاني من آلام المريء رغم خضوعي لجراحتين في مصر وبلجيكا، ومن المقرر إجرائي لجراحة ثالثة بعد انتهاء شهر رمضان الحالي، وذلك بعد تبين حاجتي إليها وفقاً لنتائج الفحوصات والأشعة، لا سيما أن الاستشاري الفرنسي “جاك ديفير” طالبني بعدم استكمال تصوير “رجالة البيت”، إلا أنني واصلت العمل لأنه “شغل ناس” لا يجوز التأخر“.

وأضاف أحمد فهمي: “الحمد لله مفيش سرطان”، ولكني أعاني من مرض نادر اسمه “لاتن باتش” باللغة الإنجليزية، وبسببه تُفرز بعض الخلايا عُصارة مضرة، كما أعاني من مشكلة عويصة في الجيوب الأنفية، ولكنها ليست مشكلة الجيوب الأنفية المُتعارف عليها.”

نذكر ان احمد فهمي تزوج من الممثلة هنا الزاهد في سبتمبر 2019 بحضور عديد كبير من الفنانين والاصدقاء.