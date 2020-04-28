أحمد حلمي الأفضل بشهادة الجمهور، ما القصة؟

دخل اسم الفنان المصري أحمد حلمي قائمة أكثر الأسماء المتداولة عبر موقع تويتر وذلك بعد الكشف عن الإعلان الدعائي الذي ظهر فيه لصالح إحدى شركات المحمول.

تلقى “حلمي” الكثير من الإشادات من جانب رواد موقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنه افضل اعلان دعائي في موسم رمضان، والبعض أثنى على روح احمد حلمي المرحة التي تجسدت في هذا الإعلان.

نشير ان أحمد حلمي يشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل إذاعي بعنوان “لف وأرجع تاني”، ويشارك حلمي البطولة في هذا المسلسل هنا الزاهد بالاضافة الى أحمد ‏حلاوة، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، حسام داغر، تأليف مجدي الكدش وإخراج علاء خلف.