Apr 28, 2020
دخل اسم الفنان المصري أحمد حلمي قائمة أكثر الأسماء المتداولة عبر موقع تويتر وذلك بعد الكشف عن الإعلان الدعائي الذي ظهر فيه لصالح إحدى شركات المحمول.
تلقى “حلمي” الكثير من الإشادات من جانب رواد موقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنه افضل اعلان دعائي في موسم رمضان، والبعض أثنى على روح احمد حلمي المرحة التي تجسدت في هذا الإعلان.
نشير ان أحمد حلمي يشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل إذاعي بعنوان “لف وأرجع تاني”، ويشارك حلمي البطولة في هذا المسلسل هنا الزاهد بالاضافة الى أحمد حلاوة، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، حسام داغر، تأليف مجدي الكدش وإخراج علاء خلف.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حلمي الأفضل بشهادة الجمهور، ما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.