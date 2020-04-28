سعر حذاء أمينة خليل في "رامز مجنون رسمي" يشغل الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسبب حذاء الفنانة المصرية أمينة خليل في إثارة حالة من البلبلة بعد عرض حلقتها ببرنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، وذلك بعد طلبها خلعه قبل بدء المقلب الذي تضمنت إحدى فقراته نزولها في الماء.

هذا الجدل دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن سعر الحذاء الذي ارتدته أمينة خليل خلال البرنامج، ليتفاجأ الجمهور بسعره.

والحذاء من تصميم دار أزياء "غوتشي" الإيطالية، ويبلغ ثمنه 836 دولارا أمريكيا.

وتداول رواد السوشال ميديا صورة للحذاء الذي ينتمي لتشكيلة "جولدين جوز"، معبرين عن دهشتهم من سعره.

وكان رامز خلال الحلقة قد وصف حذاء أمينة "بالمعفن"، وعلق المتابعون: "يا نهار حد يصدق إن غوتشي ده ثمنه حوالي 13 ألف جنيه".

وعلق متابع آخر: "‏غوتشي أمينة خليل طلع بحوالى 13 أو 14 ألف لا حقها تقوله قلعهولى الأول وده بيجلها قلب تمشى بيه ده المفروض يتحط في النيش".

وأضاف آخر‏:"الغوتشي دا طلع براند اسمه golden goose وشكله كدا كأنه متوسخ بييدأ من 5000 لـ 18000 جنيه.

وأشار متابع: "‏خلصنا من تمن شبكة ياسمين صبري داخلنا في تمن غوتشي أمينة خليل" .

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وأوضح‏ ثالث: أهو الجزمة اللي أمينة خليل خلت رامز يقلعهالها دي بـ 17 ألف جنيه، جزمة أمينه خليل = مصاريفي الجامعية لمدة عام".

من ناحية أخرى، هاجم عدد من الفنانين والإعلاميين العرب الفنان المصري رامز جلال، وبرامج مقالبه المثيرة للجدل، والتي يتم عرضها عبر شبكة قنوات "إم بي سي" في رمضان كل عام.

وحمل البرنامج هذا العام اسم "رامز مجنون رسمي"، حيث يستضيف في برنامجه ضيوفه من المشاهير، ويخرج عليهم بشخصه، ليقوم بإذلالهم وترويعهم، في حين يشترط على ضيوفه مقابل توقفه، أن يستجدوه ويمجدوا شخصه ويطلبوا مسامحته.

وإثر ذلك، تعرض رامز جلال لحملة انتقادات واسعة، بعد أن اتهمه مشاهير بإهانة ضيوفه، مستنكرين فكرة البرنامج.

وانتقد الفنان السعودي فهد الحيان البرنامج بشدة، واصفا إياه بـ"اللا إنساني واللا أخلاقي"، لافتا إلى أنه "قمة في إذلال واستحقار مضيفيه".

وقال في معرض كلامه: "بتكلم عن برنامج رامز، فعلا برنامج يسيء للإنسانية وللأخلاق، ولحقوق الإنسان، وآداب الاستضافة، وقمة الإذلال والتحقير للمستضيفين، والله إحنا لا نضحك، ولا نبتسم على هكذا برنامج، يذل الأشخاص ويستحقرهم ويهينهم ويذلهم، والله لا حقوق الإنسان ترضى ولا حقوق البشر ولا فيه دين يرضى بهذه المهزلة، أرجو كلامي يوصل للمسؤولين".