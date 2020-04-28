حسن شاكوش يكذب محمد منير ويضعه في أزمة مع الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كذب المطرب الشعبي حسن شاكوش، التصريحات الأخيرة للفنان محمد منير، والتي أكد فيها استحالة وجود تعاون مشترك بينه وبين هذه الفئة من المطربين نهائيًا.

وكشف شاكوش لأول مرة عن مكالمة تسجيلية لمنير، اقترح فيها الأخير على المطرب الشعبي منحه أفكارًا، وهو ما وضع الكينج في أزمة كبيرة مع الجمهور.

وقال شاكوش خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه الإعلامية والمخرجة إيناس الدغيدي، إن الكينج محمد منير تواصل معه هاتفيًا، وهو ما كذبه شيخ الحارة قائلا: "بقى محمد منير هيكلمك إنت يا شاكوش"، ليعرض الأخير تسجيلاً للمكالمة التي دارت بينه وبين الكينج، ليثبت به كلامه.

وتحدث منير في المكالمة لشاكوش، قائلًا له: "اجتهد اجتهد اجتهد وأنا فرحان بيك ومستعد أن أعطيك أفكار تفيدك"، الأمر الذي أثار جدلاً كبيرًا على السوشال ميديا وانتقد الجمهور بشدة، محمد منير.

وقال متابع: "‏محمد منير كان طلع وقال إنه استحالة ينزل للمستوى الثقافي بتاع حسن شاكوش وكدبه إنه اتصل بيه زي ما شاكوش قال، حسن شاكوش في برنامج شيخ الحارة جاب تليفونه وشغل تسجيل المكالمة ومحمد منير بيقوله اجتهد وإنت موهوب والصمت خيم على الاستوديو كله".

وأضاف آخر: "‏أهو منير حب يعمل لقطة على حساب واحد غلبان وإن فرق مستويات وبلا بلا بلا.. هوب بالصوت والصورة طلع كداب وحق شاكوش المعنوي رجعله.. ‏‎منير خاب على كبر ومن فترة".

وأوضح آخرون: "‏حسن شاكوش طلع محمد منير ع المسرح‏... حسن شاكوش يعرض تسجيل لمكالمته مع محمد منير بعد سخرية الأخير منه وكذبه".

وعن حقيقة زواجه عرفيا من راقصة، قال شاكوش: "معنديش مشكلة أتجوز عرفي، لكن الراقصة دي متجوزتهاش وهي مزقوقة عليا".

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ولم ينكر شاكوش أنه يعرفها، قائلا: "كنت أعرفها لأنها في مجال شغلي بنتقابل، صداقة عادية، لو متجوزها مطلعتش ليه الورقة طيب؟".

وعلق مطرب المهرجانات على أغنية "بنت الجيران" قائلًا إنها ليست ملك الفنان عمر كمال، مضيفًا: "أغنية بنت الجيران بتاعتي أنا وشيلت من صوتي وخليته يغني معايا فيها".

وأضاف حسن شاكوش: "مينفعش عمر كمال يشاركني في إيرادات الأغنية لإني أنا اللي جايبه، وعمر كمال كان فين قبل بنت الجيران؟!"، مؤكدًا: "أنا ميت على فلوس بنت الجيران لأنني تعبت فيها جدا، وحتى الآن مخدتش فلوسها لأن هناك مشاكل".

من ناحية أخرى، استنكر حسن شاكوش ما قاله عنه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر المعتزل، وهجومه عليه، قائلا: "طالما مش بيحب الأغاني بتاعتي، ليه بيطلبني في الحفلات بتاعته؟".

وعن سبب الخلاف بينه وبين الحضري، قال شاكوش: "يوم عيد ميلاد بنته شادن طلبني، ولكن مقدرتش أروحله علشان يومها كان حفل الاستاد وكان عندي 12 حفلة".

وأضاف شاكوش: "بتجمعني علاقة كويسة بالحضري، وساعة ما فتحت الكوافير الرجالي الخاص بي، كلمني وهنأني".