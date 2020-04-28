بالإضافة لكورونا.. أمراض أصابت نجوما حول العالم وبعضها مميت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

الشهرة والنجومية التي تصور لنا النجم خاليا من العيوب نقيا من الأمراض لا تبدو على حقيقتها في كل مرة، فسجل الفنانين الطبي حافل بالكثير من الحالات المستعصية والمتقدمة منها بأمراض مختلفة، بل وفي بعض الأحيان نتفاجأ بإصابات مرضية غريبة أعلن عنها فنانون، إليك أبرز الشخصيات الفنية التي أعلنت إصابتها بأمراض مختلفة:

تشارلي تشين ـ مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)

على الرغم من إصابة تشين بالإيدز إلا أنه لم يمتنع عن إقامة علاقاته الجنسيه مع فتياته المفضلات، لكن قال بأنه يخبر الفتاة بمرضه قبل أي علاقة، عدا أن قضايا عدة رفعتها بعضهن ضده بسبب زعمهن إخفاء تشين إصابته بالإيدز عنهن.

بيلا حديد - مرض لايم

لايم هو مرض منقول عن طريق القرادة يسبب الحمى وآلام الرأس والإرهاق وإذا لم يتم معالجته تتطور الحالة لتشمل أعراضا تصيب القلب والمفاصل والجهاز العصبي.

أنجلينا جولي - شلل بيل

هذا المرض يتسبب بشلل نصفي بالوجه، نتيجة ارتفاع مفاجئ وقوي بضغط الدم، وقد أصيبت به أنجلينا بعد انفصالها عن براد بيت.

شانون دوهرتي - السرطان

عانت شانون من سرطان الثدي واضطرت لإجراء عملية استئصال لثدييها، ولعل شانون واحدة من الفنانات اللواتي سطرن ملحمة بطولية في مكافحة مرض السرطان والتغلب عليه.

ديمي لوفاتو - اضطراب ثنائي القطب

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هذا المرض نفسي يتميز بتناوب فترات من الكآبة مع فترات من الابتهاج غير الطبيعي، وقد فاجأت ديمي متابعيها حين أعلنت إصابتها بهذا المرض.

سام سميث - فيروس كورونا

أصيب سام بفيروس كورونا المستجدّ الذي اجتاح العالم وتمكن من الوصول إلى رئة كبار الساسة والفنانين ومنهم هو، لكنه أعلن مؤخرا عن تماثله للشفاء بعد خضوعه لعزل ورعاية صحية.

كيم كارداشيان الصدفية

كانت كيم صريحة للغاية بشأن صراعها مع الصدفية حيث أوضحت كيف تخفي المرض الجلدى الذى يتسبب فى علامات ولا يوجد له علاج حتى الآن؛ إذ تضطر كيم لاستخدام الكريمات لإخفاء علامات الصدفية فى ساقيها ومناطق مختلفة من جسدها.

سيلينا غوميز - الذئبة

خضعت سيلينا لعملية زراعة كلية نظرا لأنها تعاني من مرض "الذئبة الحمراء" المزمن الذي يعرف بأنه يهاجم الجهاز المناعي للجسم والأعضاء والأنسجة السليمة.

خالد الصاوي - فيروس c

عانى خالد من فيروس الكبد الوبائى (c) ولكنه تلقى العلاج وتم شفاؤه هو الآخر.

اليسا - سرطان الثدي

الكشف المبكّر أثبت إصابة اليسا بالسرطان لكنها تماثلت للشفاء بعد خضوعها للعلاج.