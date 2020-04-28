لمار: خدعوني.. وأعتذر للمشاهد على رداءة "مليار ريال" وأنا بريئة منه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قدمت الفنانة السعودية لمار اعتذارها الشديد للجمهور العربي والسعودي على وجه الخصوص، وذلك بعد مشاركته في مسلسل "مليار ريال" وظهور المسلسل بصورة غير مرضية اطلاقًا.

وقالت لمار في فيديو مصور خاص لـ"فوشيا" : أحب أن أتقدم باعتذاري الشديد للجمهور على مسلسل أبو مليار، وما تضمنه من مشاهد لم ترتقي لتطلعات المشاهد، فأنا لم أكن راضيه على العمل وأشياء كثيرة لم أكن مقتنعه فيها، والله يسامح إللي أقنعوني وادخلوني في العمل بالكذب والخداع".

وأضافت لمار في سلسلة اعتذارها "للأسف حتى الآن لم استلم من العمل ريال واحد، وأيضًا ما ورد في النص مختلف عن الواقع والتصوير، لذلك أضطررت لمجاراة الوضع إللي كنت فيه، ولكن أرجع وأعتذر للمشاهد على ما ظهر حتى الآن".

واعتبرت بطلة المسلسل أن هذا يعتبر من أفشل الأعمال التي قدمتها وهو الكلام الذي لا تستطيع أن تنافق فيه، مشيرة إلى أن الجمهور الذي صب جام غضبه على العمل لا يلام أبدًا.

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وأكدت لمار أنها لا تريد حتى أن تذكر اسم المسلسل، ولا حتى أن يكون من ضمن الأعمال التي عملت فيها خلال مسيرتها الفنية، وقالت "يؤسفني إن هذا العمل ظهر بهذا المظهر وأنا جداً مستاءه، وخسرت الكثير من الأعمال التي كانت من المفترض ان أشارك فيها خلال شهر رمضان، ولكن انا راح اعتبر هذا درس لي في مسيرتي الفنية، وراح اعتبره عمل ولا كأنه لم يحدث، واعدكم بان القادم أفضل".

الجدير بالذكر أن الفنانة لمار قد أبدت غضبها الكبير بسبب عدم استلامها لمستحقاتها بعد أن نشرت قبل بث العمل بوست تشير فيها إلى عدم التزام المسؤولين عن العقد المبرم بين الطرفين، واشتكت لمار من أنها لم تستطع التواصل مع أي من أفراد العمل للحصول على مستحقاتها، وأصبحت ضائعة بينهم، كما أنها قامت بدور البطولة في المسلسل إلا أنها لم تكن متواجدة في البرومو الإعلاني.

ويعرض المسلسل السعودي "مليار ريال" على قناة SBC السعودية خلال شهر رمضان، ويتضمن 30 حلقة في إطار كوميدي، حيث يعرض مجموعة من المشاكل الاجتماعية وفي كل حلقة يقدم الحل.

ويشارك في العمل الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، عبدالمجيد الرهيدي، نيرمين محسن، لمار، عبدالمحسن الشمري، ميلا الزهراني، وجنات الرهديني، عيد سعد، إسراء عبدالعزيز، شبيب آل خليفة، علي الحميدي، خالد الفراج، وإخراج أسد فولادكار، وتأليف محمد الكندري.