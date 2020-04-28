طرح المطرب محمد شاهين، اليوم، دعاء "مركب حياة"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وروج "شاهين" للأغنية، عبر حسابه الرسممي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"رب البشر ميحبش شر، الشر من ضعف النفوس". دعاء "مركب حياة" من كلمات سارة سعيد، وألحان وليد سامي، توزيع عمرو الخضري، تصوير وإخراج محمود بومبو. وطرح شاهين مؤخرًا أغنية "ابن عمي"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب". Advertisements "ابن عمي" كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أمير محروس، وإنتاج شركة "ام تاتش برودكشن". قد يهمك ايضا: "محمد شاهين يطرح "ابن عمي" من ألبومه الجديد "ده اللي جاي المطرب محمد شاهين يجري عملية جراحية في الجيوب الأنفية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد شاهين يطرح دعاء "مركب حياة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.