حسن شاكوش يكذب محمد منير ويتحدى راقصة على الهواء

حل المطرب الشعبي حسن شاكوش ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس"، حيث فاجأ الدغيدي بعرض مكالمة هاتفية تجمعه بالفنان محمد منير بعد أن هاجمه "شيخ الحارة" لادعائه بأن "الكينغ" تواصل معه وأراد إعطاءه نصائح حول فنه.

وأكد شاكوش أن النجم المصري اتصل به بالفعل وفوجئ بنفيه للمكالمة ونفيه معرفته به شخصياً، وأشار شاكوش إلى أن لديه تسجيلاً للمكالمة التي دارت بينه وبين الكينج، ليثبت به كلامه.

وكشف شاكوش لأول مرة عن المكالمة أمام الملايين من المشاهدين، وفيها يقول له منير "إجتهد إجتهد إجتهد وأنا فرحان بيك ومستعد أن أديك أفكار تفيدك".

وكان منير، قد نفى الفترة الماضية تصريحات شاكوش، حول المكالمة، وقال "أنا معرفهوش".

وخلال الحلقة نفى شاكوش زواجه عرفياً من الراقصة سماح مجدي وشهرتها سلمى بعد أن اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب، رغم توليها مسئولية المنزل، واستقبل شاكوش كلام الراقصة الاستعراضية بالضحك مشيراً إلى إنه لم تربطه بها علاقة زواج لا رسمياً أو حتى عرفياً وكان من الممكن أن تظهر العقد لو كانت صادقة.

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وقال: "أنا معملش الغلط لو اتجوزت.. أكتب على واحدة بنت ناس ولو سيبنا بعض نسيب بعض بالود، لكن بالشكل ده، أكيد مزقوقة عليا"، وأوضح أنه تعرف على سلمى من خلال مجال عملهما.

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