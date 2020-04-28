حفيدتا هيفاء وهبي تظهران موهبة إستثنائية في التمثيل

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت زينب فياض نجلة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستغرام» صورة لابنتيها وهما ترتديان ملابس شبيهة بما ارتدته الفنانتان سهير البابلي وإسعاد يونس في فيلم «ليلة القبض على بكيزة وزغلول».

ووجهت تحية للفنانة المصرية إسعاد يونس قائلة: «أولا تحية كبيرة للفنانة القديرة إسعاد يونس».

وتابعت: «متحمسين تشوفوا أول فيديو بكرا، ما بتتخايلوا أدي ضحكنا»، ثم ذيلت منشورها بوسوم «بكيزة وزغلول، و رهف ودانيلا، رمضان 2020 ».

وبعد ساعات نشرت زينب فياض نجلة الفنانة هيفاء وهبي مقطعًا مصورًا لابنتيها دانيلا ورهف وهما تؤديان دوري بكيزة هانم وزغلول في مسلسل بكيزة وزغلول المعروض في عام 1986 وهو يحكي قصة بكيزة والتي تفاجأت بعد وفاة زوجها الثري المسن -العشماوي- بمجيء ابنته زغلول التي تربت في الفقر بعيدًا عن والدها الثري.

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ويختلف مسلسل بكيزة وزغلول عن فيلم «ليلة القبض على بكيزة وزغلول» الذي عرض للمرة الأولى في عام 1988م أي بعد عامين من عرض المسلسل؛ لكنه يحكي نفس القصة تقريبا لكن باختلاف الأحداث.

زينب فياض نجلة هيفاء وهبي، قالت تعليقًا على مقطع الفيديو الذي نشرته: « وهيدا اول فيديو احضروا للآخر لتعرفوا شو الشي اللي دانيلا ما قدرت تدفع حقوا لحتى قالت خلص بدي بس الثوم».

ولفتت تعبيرات وجه كل من رهف ودانيلا حفيدتي هيفاء وهبي، نظر المتابعين لزينب فياض، وأبدوا إعجابهم بالفتاتين وبقدرتهما على تقمص دور شخصيات كوميدية مثل بكيزة وزغلول.