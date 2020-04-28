خلاف بين روسيا واليابان بشأن حقوق فيلم كارتون أسطوري سوفيتي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







"الخليج 365" من بيروت: أعربت شركة Cheburashka Project LLP اليابانية عن استعدادها لإجراء محادثات مع شركة "سويوز مولتفيلم" الروسية بشأن الحقوق المحفوظة لفيلم الرسوم المتحركة السوفيتي " تشيبوراشكا".

وجاء في بيان نشرته الشركة اليابانية أن" اتفاقية امتياز الشركة اليابانية باستخدام بطل فيلم الكارتون السوفيتي "تشيبوراشكا" المستوحى من قصة الكاتب، أدوارد أوسبينسكي، الروسي الراحل تم تمديد مفعولها لمدة 5 أعوام. وأننا على علم بموقف الجانب الروسي الذي أبدى عدم رضاه عن شروط الاتفاقية. كما تلقينا مطالب الجانب الروسي. وسبق لنا أن أجرينا محادثات في جو من الود والصداقة بشأن تعديلات قد تدخل في الاتفاقية الموقعة مع الجانب الروسي".

وقال ناطق باسم الشركة اليابانية إن شركته تسعى بشتى الوسائل إلى إقامة العلاقات المثمرة مع الجانب الروسي. وإنها جاهزة لاستئناف المحادثات مع شركة "سويوز مولتفيلم" الروسية في أي وقت إذا ورد طلب رسمي بهذا الشأن من الجانب الروسي.

Advertisements

يذكر أن فيلم الكارتون " تشيبوراشكا" السوفيتي يروي قصة مغامرات دب صغير فكاهي يدعى "تشيبوراشكا". واستوحى الفيلم من قصة الأطفال "تشيبوراشكا" بقلم كاتب الأطفال السوفيتي الروسي المعروف، أدوارد أوسبينسكي.

تنوي الشركة الروسية إعادة حقوقها المفقودة لفيلم الكارتون الأسطوري. إلا أن الاتفاقية بين الشركتين الروسية واليابانية عقدت في اليابان وبموجب القوانين اليابانية. أما المحاكمة بشأن تعديلها فسيتطلب تخصيص أموال هائلة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا