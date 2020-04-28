وقف إعلان خادش للحياء في مصر.. وبطلته ميس حمدان تتبرأ منه

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"الخليج 365" من بيروت: قررت السلطات المصرية وقف بث إعلان تلفزيوني للفنانة، ميس حمدان، يعرض خلال شهر رمضان على كافة الفضائيات، وأثار جدلاً كبيراً بسبب ما يحتويه من مشاهد وكلمات مخالفة للآداب العامة.

وأوقف جهاز حماية المستهلك بث إعلان قطونيل لعدم احترامه للذوق العام والعادات والتقاليد، كما تقرر استدعاء مجلس إدارة الشركة المعلنة لإعلامها بالقرار وإلزامها بتنفيذه.

كما قال الجهاز إنه قرر "وقف بث الإعلان لما يحمله من انتهاك واضح للكرامة الشخصية والعادات والتقاليد المجتمعية، ومخالفهة لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات".

وأضاف أنه "تم استدعاء ممثلي الشركة صباح الأحد لإعلامهم بقرار مجلس إدارة الجهاز وقف بث الإعلان على جميع القنوات الفضائية"، لافتاً إلى أن "الممثل القانوني للشركة أبدى الالتزام التام بوقف بث الإعلان وتفاعله مع قرار جهاز حماية المستهلك حفاظاً على قيم وتقاليد المجتمع المصري".

مخالف للقوانين

إلى ذلك أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء راضي عبد المعطي، إلى أن "الإعلان يأتي مخالفاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وقانون العقوبات ومخالفاً أيضاً للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841- 2005، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 57 من قانون حماية المستهلك"، مؤكداً أنه "تم إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار جهاز حماية المستهلك مرفقاً به التزام الشركة بوقف بث الإعلان اعتباراً من اليوم الأحد".

ووجه عبد المعطي رسالة للشركات بالالتزام بالقواعد العامة والآداب في اختيار لما يتم بثه من إعلانات وعدم نشر مثل هذه النوعية من الإعلانات للترويج لمنتجاتها لما له من تأثير سلبي على المجتمع.

مطالبة بالعقوبة

يذكر أن الإعلان كان قد أثار ردود أفعال غاضبة، حيث اعتبره المصريون خادشاً للحياء، وطالبوا البرلمان بالتدخل لوقفه.

كما تقدم عضو مجلس النواب، جون طلعت، بطلب إحاطة عاجل لوقف الإعلان وتطبيق عقوبة خدش الحياء على الشركة، إضافة إلى طلب آخر إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشؤون الإعلام لمنع إذاعة مواد إعلانية خادشة للحياء عبر شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان.

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وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقد جلسة طارئة الأحد لاتخاذ قرار بشأن الإعلان، ومناقشة تقارير لجان الرصد حوله وكشف مخالفاته، تمهيداً لاتخاذ قرار بوقف بثه قبل أن يعلن جهاز حماية المستهلك قراره بوقف الإعلان والتزام الشركة بالتنفيذ.

قطونيل تستجيب

تبعاً لذبك قرر مجلس إدارة مجموعة "قطونيل" المصرية للملابس الداخلية وقف إعلان الشركة الذي تسبب في حالة كبيرة من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت مطالب رسمية من البرلمان بعدم عرضه.

وقال باسل سماقية رئيس مجلس إدارة "قطونيل"، لـصحيفة "اليوم السابع"، إن المجموعة قررت وقف عرض الإعلان على الشاشات المصرية نزولا عند رغبة المواطنين، مشيراً إلى تلقيه ردود فعل حول الإعلان نوقشت في اجتماع مجلس إدارة المجموعة والتي قررت وقف الإعلان.

ميس حمدان: حذفت الإعلان من كل حساباتي

من جهتها، أعربت الفنانة ميس حمدان، عن احترامها لقرار إيقاف الإعلان الذي قامت ببطولته، وعرض على الشاشات خلال موسم رمضان الكريم، بسبب استياء الجمهور من كلماته ومشاهده.

وقالت في تصريحات لموقع "الوطن نيوز": "أحترم قرار الشركة بإيقاف الإعلان"، مضيفة "الهدف من تقديم الإعلان أن يكون جديداً وكوميدياً لرسم البهجة والابتسامة، وللعلم أنا طلبت من الشركة المنتجة إيقاف الإعلان، رغم أنني لم أمسك أو أظهر ببوكسر فيه".

وتابعت "حذفت الإعلان من كل حساباتي للحفاظ على اسمي وشكلي أمام الجمهور المصري والعربي، ولا أحب أن أصل للجمهور المصري بشكل خاطئ".