داليا مبارك: أدعم شقيقتي لينا في الغناء.. والقمة تحتاج مني 20 سنة

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"الخليج 365" من بيروت: صرحت الفنانة السعودية داليا مبارك، أنها أول من علمت شقيقتها لينا، وأنها تدعمها في عملها الفني، موضحة أن لينا صوتها جميل ولكنهما ليس متشابهين في الصوت، وذكرت أنها ستطرح قريبًا أغنية جديدة من كلمات وتلحين أحد أفراد عائلتها، ومن اللون رايح من بيشة مدينتها في المملكة، مشددة على أن "مودها" ليس الغناء وتقديم أغنيات جديدة في الوقت الحالي بسبب أزمة كورونا.

وتحدثت داليا عن قصة دخولها عالم الفن في لقاءها مع الإعلامي والشاعر فيصل اليامي عبر برنامج "عن بعد" على قناة روتانا خليجية: "كان حلمي الغناء، وتعاونت في أول عمل لي مع الشاعرة وشم، وهي من دعمتني لدخول الوسط، ثم أنتج لي محمد زرعوني وهو مدير أعمالي وعرابي، ثم ذهبنا للملحن فايز السعيد، والزرعوني اختار أغنية "قلبت الطاولة"، وغالبًا أنجح أعمالي من اختياره فهو الدينامو والعقل المدبر، وأخرها "ترا حقي".

وأكدت داليا مبارك، أن القمة في الفن بعيدة جدًا وتحتاج منها عمل 20 سنة، مبينة أنها بدأت من الصفر منذ 2015 في دبي، وأن طموحها وخططها للنجاح متدرجة، ولفتت إلى أنها درست إدارة الأعمال وتركتها لدراسة هندسة الديكور وأيضًا تركتها لدراسة الإعلام.

وقالت لـ "روتانا خليجية": "زوجي رياضي لكن يحب الأكل السعودي، ويوم إجازتي يطلب مني عمل الكيك، وفي بداية رمضان قمت بطبخ أكل صحي مشويات وسمبوسة في الفرن، بجانب أنني أقوم بعمل الرياضة بشكل مستمر. والناس كان لديهم تساؤلات كثيرة بعد زواجي، سواء من حب أو فضول الجمهور لمتابعة أخباري عبر السوشيال ميديا، وزوجي دعمني معنويا ولم يكن عقبة في مشواري الفني".

وذكرت الفنانة السعودية، أن ابنتها "لي لي" هي كل حياتها، وأن شخصيتها قوية ولا تخاف، موضحة أنها فضلت في البداية ألا تنشر صور ابنتها ولكن والدها لا يمانع في ذلك، ولكنها تراجعت وحذفت صورها من على السوشيال ميديا بسبب أزمة كورونا حماية لها.

وأضافت في حوارها لبرنامج "عن بعد": "أول أيام الحجر قمت بعمل كل شيء، وانتهيت من كل الفعاليات، طبخ ولعب ورسم ومشاهدة التلفزيون والغناء، ولم يتبقى إلا أمثل دور الأباجورة من الملل.

وأوضحت، أنها تطوعت سابقا في مركز لذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية أطفال التوحد، وأنها استمتعت كثيرا من كثر حبها في الأطفال لما فيهم من صدق وبراءة في التعامل، وذكرت أنهم عرضوا عليّها وظيفة في هذا المركز، مؤكدة أنها في حال لم تصبح فنانة كانت ستكون متطوعة في رعاية الأطفال أو الأيتام أو كبار السن ولكن دون وظيفة.

وزادت داليا مبارك: "ميولي نصراوية عالمية، أخاف يزعلون عليّ الهلاليين، ولكني لا أتابع كرة القدم، ونجمي المفضل سامي الجابر وياسر القحطاني وحسين عبدالغني ومحمد الدعيع ومحمد الشلهوب وأحمد الدوخي، وتجمعني صداقة بعدد من اللاعبين عبر انستجرام ومنهم أحمد عسيري وهو صديق على السوشيال ميديا ولم نلتقي أبدا".

