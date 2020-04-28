جولة ميشيل أوباما للترويج لكتابها تتحول إلى فيلم وثائقي على نتفليكس

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"الخليج 365" من بيروت: تحولت جولة السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما للترويج لمذكراتها التي صدرت في عام 2018 بعنوان (وأصبحت) وحققت أعلى مبيعات إلى فيلم وثائقي سيعرض من خلال موقع نتفليكس.

وقالت أوباما ونتفليكس في بيان يوم الاثنين إن الفيلم الذي يعرض مشاهد من كواليس الجولة التي شملت 34 مدينة سيعرض في السادس من مايو أيار المقبل.

وشملت الجولة التي جرت عامي 2019 و2020 لقاءات عامة في ساحات للحفلات الموسيقية الضخمة في أرجاء الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تبادلت أوباما الحديث مع الجمهور ونجوم مثل الممثلة سارة جيسيكا باركر ومقدمة البرامج والصحفية جيل كينج والممثل ستيفن كولبير.

وقالت أوباما ”تلك الشهور التي أمضيتها في السفر -في الاجتماع والتواصل مع الناس في مدن في أرجاء العالم- أبرزت فكرة أن ما نتشارك فيه عميق وحقيقي ولا يمكن‭‭ ‬‬الاستهانة به“.

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وباع الكتاب الذي كتبت فيه أوباما عن الأمومة والسياسة أكثر من عشرة ملايين نسخة.

والفيلم الوثائقي جزء من عقد أبرم عام 2018 بين نتفليكس وشركة هاير جراوند للإنتاج التي أسسها الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته لإنتاج محتوى يذاع على خدمة البث.

وحاز أول إصدار يجري بثه بموجب الاتفاق، وهو فيلم (أمريكان فاكتوري) ”المصنع الأمريكي“ الذي يتحدث عن عمال سيارات جرى تسريحهم في ولاية أوهايو، على جائزة أوسكار لأفضل فيلم وثائقي في فبراير شباط الماضي.