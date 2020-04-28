شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة تضم نجوم الفيلم.. مجدي الهوارى: زي انهاردة من 20 سنة فكرنا فى"الناظر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج والمنتج مجدى الهوارى جمهوره بصورة تضم نجوم الفيلم الشهير للنجم الراحل علاء ولي دين "الناظر"، الذى يعد من أهم أفلام الكوميديا فى مصر، مؤكدا أن في مثل هذا اليوم من 20 عاما كان الفيلم مجرد فكرة.

وعلق الهواري علي الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :" واخيراً لاقيت النسخة الأصلية من الصورة ديه .. زى النهارده من 20 سنةً .. كنا بنفكر في فيلم الناظر".

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الناظر

ولا يوجد فيلم مصرىا كوميديا شهد اجماعا على جودته فى الـ 20 عاما الماضية، كما حظى فيلم "الناظر" والمنتج عام 2000، ولعب بطولته النجوم علاء ولى الدين وأحمد حلمى ومحمد سعد وهشام سليم وحسن حسنى وبسمة وتأليف أحمد عبد الله وإخراج شريف عرفة.

مازال الجمهور يعشق الشخصيات الثلاثة الأساسية التى قدمها علاء ولى الدين وهى الأب والأم والابن، والإتقان الذى أدى به الأدوار الـ 3، وهو ما جعله من أفضل الأعمال الكوميدية منذ 20 عاما، وأيضا لظهور شخصية اللمبى التى لاقت نجاحات بعد ذلك، وانطلاقة النجم أحمد حلمى.

الفيلم هو العمل قبل الأخير لعلاء ولى الدين سينمائيا، حيث قدم بعدها فيلم "ابن عز" ولم يلق نفس نجاح الناظر، وتوفى ابان تصوير فيلم "عربى تعريفه"، حيث كان يشاركه البطولة حنان ترك وشريف منير وخيرية أحمد وتأليف حازم الحديدى .