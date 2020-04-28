شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 4.. زواج زياد وريهام وطلاقهما ولقاء ملك وزياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "فرصة تانية" باعتراف كريم – عمرو الشناوى بأنه هو الذى رمى نفسه أمام سيارته لأنه بائس فى الحياة بلا عمل وحتى خطيبته تركها لأنه غير قادر على اكمال الزواج، لتعطيه ملك رقمها وأنها ستنتظره فى الشركة التى تعمل فيها لايجاد فرصة عمل له، وبعد مرور سنة أصبح كريم فى فريق عمل ملك بالشركة

مريم – هبة مجدى – تقرر العودة لزوجها مدحت - دياب – رغم بدء والدها عبد الرحمن – محمد أبو داود – فى إجراءات الطلاق ويخبرها اذا عادت له لن تدخل المنزل مرة أخرى، وتوقع مريم على وصلات أمانه لزوجها، وبعد سنة قطيعة بتزور ملك شقيقتها مريم لاعطائها هدية عيد ميلادها، وظهر أن مريم تعيش حياة زوجيه تعيسة وتتعرض للضرب من زوجها طوال الوقت.

زياد – أحمد مجدى – يتزوج من ريهام – أيتن عامر ويسافرا إلى دبى وبعد سنة يعود زياد الى مصر ويخبر والده أنه طلق ريهام بعدما استطاع جنى مبلغ القائمة ومؤخر الصداق، وتأتى ريهام إلى المنزل وتسأله ما سبب طلاقه لها، ويبدأ زياد فى عمل مقابلات فى الشركات التى تواصل معها أثناء تواجده فى دبى وتأتى الصدفة بأن أول مقابلة تكون فى الشركة التى تعمل بها ملك وتكون هى المسؤولة عن المقابلة.

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قابلت ملك زياد ولا تتذكره خاصة وأنها فقدت الذاكرة مع الحادث الذى تعرضت له، وترفض عمله فى الشركة بسبب عدم مكوثه لفترة فى أى مكان عمل فيه حسب الـ cv الذى قدمها لها وتناقشت معه فيها وتعاملت معه وكأنها تراه للمرة الأولى، وفى نفس الوقت تذهب ريهام مجدداً إلى منزل زياد وتنتحر فى المنزل.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.