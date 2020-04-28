شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا مستمرة فى تصوير "خيانة عهد" حتى الأسبوع الأخير من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة يسرا تصوير أحداث مسلسلها الجديد "خيانة عهد" الذى يتم عرضه حالياً على قناتى cbc والحياة، حيث يستمر تصوير العمل حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان الجارى، لاسيما وأن هناك عدد كبير من المشاهد متبقية يعمل مخرج العمل سامح عبد العزيز على الانتهاء منها بالتزامن مع عرض الحلقات.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناتى cbc والحياة وهو بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبرى، وبيومى فؤاد، وهنادى مهنى، وخالد أنور، وسلوى عثمان ورمزى العدل، وإخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



يسرا فى خيانة عهد

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تدور أحدث المسلسل حول "عهد" التى تمتلك مصنع ملابس وتهتم بعملها وبعائلتها كثيراً رغم استغلال عائلتها لها طوال الوقت، ولكنها تتعرض لدمة بعدما اكتشفت ادمان ابنها خالد أنور للمخدرات وبينما تجتهد لتصليح الأمور تجد صعوبة مع ما تكتشفه من مفاجآت صادمة من حولها وتدخل فى صراعات كثيرة.

وكشفت الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل عن عائلة يسرا المكونة من ابنها خالد أنور، وأخويها حلا شيحة التى تعمل طبيبة ومتزوجة من مصطفى درويش ولا تستطيع الانجاب، وخالد سرحان الذى يعمل محام ومتزوج من عبير صبرى ولديها ابنة هى هنادى مهنى وابن هو تيام مصطفى قمر ،