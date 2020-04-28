شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى عن العمل بـ"الفتوة" مع ياسر جلال: "كمياء كبيرة جمعتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفنان أحمد صلاح حسنى بالنجم ياسر جلال خلال مشاركته معه فى مسلسل "الفتوة"، الذى ينافس بالسباق الرمضانى الحالى، ويعرض على قناة الحياة.

ونشر أحمد صلاح حسنى صورة تجمعه بياسر جلال من كواليس "الفتوة"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "إنسان وممثل كبير سعيد بالعمل معاه هناك كمياء كبيرة جمعتنا منذ اليوم الأول للتصوير الحمد لله فعلا ياسر جلال إنسان وممثل كبير يستحق كل الخير والنجاح".



احمد صلاح حسني

وبدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "الفتوة" لياسر جلال بمساعدة حسن الجبالى للشيخ مبروك "أحمد خالد صالح" فى إيجاد سكن خاص به، فيأخذه للسكن عند عزيزة العدادة "أحلام الجريتلى"، وبعد أن كانت رافضة لسكنه لديها يتوسل لها ياسر جلال فتوافق، ويقابل الشيخ مبروك لأول مرة هنادي مهنا ويتبادلان نظرات الإعجاب.

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مى عمر تحكى لصديقتها عن الفارس الملثم الذى أنقذها وهو ياسر جلال، وتؤكد لها أنها ستقابله مرة أخرى وتسرح في اللحظات التي قابلته فيها، كما تعود جميلة لحى الجمالية وتستقبلها والدتها وشقيقها.

جنازة الحاج بشر في الحارة يستغلها "عزمي" لصالحه، ويقول لأهل حي الجمالية إن من قتله هو الملثم ويطالبهم بالقبض عليه، ويقص حسن الجبالى شعره فى الحى لدى الحلاق وكعادة الحلاقين يحكى لحسن الجبالي الكثير من القصص عن الحارة.

مشهد يجمع "سكر" هنادي مهنا بالشيخ مبروك "أحمد خالد صالح" فوق السطوح يغلب عليه الرومانسية والإعجاب والمغازلة من طرف هنادى، ويقف أهل الحارة فى جنازة الحاج بشر ويقف معهم حسن الجبالي ويعزيه عزمي صابر أبو شديد، ويؤكد له أن الملثم هو من قتل الحاج بشر.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة.