شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية: "ناس بتنام فى كراتين وناس بتأكل من الزبالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعربت النجمة اللبنانية اليسا، عن استياءها من الحالة المعيشية التي وصل لها الشعب اللبنانى وارتفاع معدلات الفقر بسبب أداء الحكومة، وغردت إليسا في رسالة لها عبر "تويتر"، منذ قليل، منتقدة الحكومة اللبنانية، قائلة: "يا عيب الشوم عا دولة عم تخلي ولادها يموتو من الغضب والقهر بالشوارع لأنو ببيوتن ما في ربطة خبز.يا عيب الشوم عا حكام مطمنين بالن عا مصرياتن برا والناس ليراتا ما إلن قيمة.



اليسا على تويتر

وأضافت الفنانة اليسا في تغريدتها قائلة: "في ناس عم تنام بكراتين وناس عم تاكل من الزبالة. إيام الحرب ما صار هيك بالناس!".

وفي وقت سابق، أكدت النجمة اللبنانية اليسا، أن المشكلة فى لبنان هى سياسات حكومية عمرها سنين والشعب هو من يدفع الثمن، مشيرة إلى أن إسقاط رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، لن يرد الليرة أو يحل المشكلة، لكن بالعكس سنتحول إلى فنزويلا ثانية.

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وكتبت اليسا، عبر حسابها على تويتر: "المشكلة بلبنان منا شخص أو مصرف أو هيئة، المشكلة سياسات حكومية عمرها سنين وعم ندفع ثمنها، صوّبوا الموضوع لأنو إسقاط رياض سلامة ما رح يرد الليرة أو يعالج الموضوع، بل العكس تماما ورح نتحول لفنزويلا تانية، المشكلة يللى طلب كل هالسنين المصارى وما عرفنا كيف صرفها".

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، هاجمت الأوضاع فى لبنان، ومهاجمة الحكومة اللبنانية، وقالت: "أفشل عهد عشتو وشفتو، زعما حرامية".

وقالت إليسا فى تغريده عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يعنى أفشل عهد عشتو و شفتو، زعما حرامية وبلا ضمير، ونص الشعب بفضل الزعما على لقمة عيشو، وين صار هالشي".

كما وجهت الفنانة إليسا التحية والشكر للجيش الأبيض فى كل مكان بالعالم، مشددة على أن المنظمة الطبية هى التى تقاتل فى الصفوف الأمامية وتواجه جائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد19"، وتابعت: "يقفون فى الخطوط الأمامية من أجل الدفاع عنا".