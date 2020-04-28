شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تنضم لحملة "شمعة الأمل" لمتضررى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة نيللى كريم الانضمام لحملة "شمعة الأمل"، للكاتب الفلسطينى الكندى شاكر خزعل، والتى تهدف لإضاءة الشموع الافتراضية للمرضى والمصابين والأكثر تضرراً بفيروس كورونا.

وكتبت نيللى كريم عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "أنا انضميت لحملة #شمعة_الأمل للكاتب شاكر خزعل و نورت شمعة أمل باسم مصر للعالم".



نيللي كريم

وتابعت :"فى ظل الظروف الراهنة إحنا محتاجين إننا ننشر الأمل وندى بعض القوة إننا نتخطى المرحلة ديه.. يلا انضمولنا ويلا بينا كلنا نولع شموع بأسمائنا من مصر. نزلوا التطبيق المجاني وزودوا شموع مصر والوطن العربى: candle.app".

Advertisements

وتشارك النجمة نيللى كريم فى السباق الرمضانى الحالى بمسلسل "بـ100 وش"، ويعرض يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "بـ100 وش"، بمحاولة عمر "آسر ياسين" جمع الأموال التي طلبتها سكر "نيللى كريم" بدلا من الألماس الذى سرقه منها، حيث ذهب إلى صديقته "علا رشدى" وطلب منها مائة ألف جنيه لكنها لم تمتلك المبلغ الكافي، ليأخذ منها اللاب توب عنوة ويخرج من الباب مسرعا لبيعه وتسديد الفلوس إلى سكر.