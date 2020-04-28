أمير رمسيس: "حظر تجول" فى مراحله النهائية ولدينا طموح لعرضه بالمهرجانات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر المخرج أمير رمسيس عودة الأجواء إلي طبيعتها وذلك لعرض فيلمه الجديد “ حظر تجول” في دور العرض السينمائي وهو العمل الذي يتتبع قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجول بمصروقتها، والذى أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها لتمر الليلة فى محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.



حظر تجول

وبسؤال المخرج أمير رمسيس حول انتظاره عودة السينمات من جديد ولماذا لم يلجأ إلي المنصات الإلكترونية، أجاب رمسيس في حواره لليوم السابع قائلا "لست ضد عرض الأفلام مباشرة على المنصات، ولا ننتظر بالضرورة فتح السینمات، ولازلنا في مراحل إنهاء الفیلم الأخیرة من صوت و موسیقى و مؤثرات خاصة و التي قد تستغرق ما بین شهرین لثلاثة حسب حالة العزل و الایقاع الذي یفرضه علینا، كما إننا كذلك نترقب حالة المهرجانات الدولیة في الصیف و بدایة الخریف بما أن لدینا طموح في عرض الفیلم في إحداها، لسنا متعجلین لسبب أو لآخر وفي كل الاحوال أنا أكره أن أحدد میعاد لعرض الفیلم قبل الانتهاء منه بالكامل.

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أمينة خليل فى حظر تجول

وعن السر وراء اختیار كامل الباشا للمشاركة في الفيلم قال رمسيس أنه قابله خلال مهرجان الجونة و شعر أن السینما المصریة ستستفید من التماس مع المواهب العربیة، وأشار "احببت كامل الباشا ممثلا في قضیة رقم ٢٣ وأحببته بشكل شخصي حین تعاملنا معا وكلما فكرت في شخصیة یحیى كلما رأیته أمامي وهذا ما كان یهمني في المقام الأول.

وعن الفيلم قال رمسيس أن الفیلم یحتاج درامیا لحالة حظر تجول جدیة و الحبكة تعتمد على هذا كان الخیار أمامنا عام ٢٠١٣ أو ٢٠١١ و كلنا نعرف أن الحظر وقتها لم یكن جدیا، أما عن سبب تسمية الفيلم بهذا الاسم فيقول رمسيس "لأن الحظر هو الذي یحرك دراما الفیلم، احساس الرهبة من المكان المغلق مع شخص ینتظر منك اجابات لا تملك تقدیمها له ولا تملك الهروب منها، ذلك هو الجو العام للفیلم، بالنسبة لي اسم الفیلم مجرد عنوان وعادة لا أحاول أن یكون له دلالات استباقیة نحو الفیلم نفسه".



الهام شاهين وامينة خليل واحمد مجدى فى حظر تجول

وحول عدم استعانته بمؤلف وقيامه بذلك، قال رمسيس “احیانا ما تكون أفكاري مرتبطة بأكثر من الفكرة العقلانیة ، احیانا ما تبدأ بصورة أو بمشهد أو بحالة معینة أو حتى بهاجس ، یصعب هنا أن تفكر في التشارك مع شخص آخر في كتابتها ، أحب الكثیر من الكتاب في مصر و أرغب في العمل مع الكثیر منهم و أقرا بصدر رحب ما یعرض علي و مشروعي القادم سیحمل امضاء مؤلف اخر على السیناریو فالأمر لیس به تمسك بفكرة مسبقة ، و لكن ربما كانت بعض الهواجس الشخصیة لدینا الجرأة فقط لأن نكتبها مباشرة لا أن نبوح بها لآخر لیصیغها درامیا كما أن لعبة الكتابة لعبة مغریة و ممتعة بالنسبة لي.