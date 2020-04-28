تراند اليوم : بعد سخريته منه.. شاهد| "شاكوش" يصدم "محمد منير" بمكالمة هاتفية



رد مطرب المهرجانات، حسن شاكوش على سخرية المطرب محمد منير منه، ونفيه الاتصال به وأعطاه نصائح للعمل بها في مسيرته الفنية، كما نسب مطرب "بنت الجيران" إليه.

وبعد أن واجهته المخرجة إيناس الدغيدي خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة" على قناة "القاهرة والناس" بتصريحات منير التي تبرأ فيها من الحديث معه، فاجأها بعرض مكالمة هاتفية معه.

وأكد شاكوش أن منير اتصل به بالفعل، وتفاجأ بنفيه لها ونفيه معرفته به شخصيًا، وأشار إلى أنه لديه تسجيلاً للمكالمة التي دارت بينهما، للتأكيد على صحة كلامه.

وكشف شاكوش عن المكالمة، والتي يقول فيها محمد منير له: "اجتهد اجتهد اجتهد وأنا فرحان بيك ومستعد أن أديك أفكار تفيدك".

يذكر أن شاكوش حقق شعبية واسعة في مصر خلال الشهور الأخيرة بفضل أغنية "بنت الجيران"، التي حققت أرقامًا ضخمة في نسب الاستماع إليها على تطبيق "ساوند كلاود" وموقع "يوتيوب".



