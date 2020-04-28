تراند اليوم : إعلامية كويتية توجه اتهام غير أخلاقي لـ ياسمين صبري: "شكل أبوهشيمة مو مكفيها"



أشعلت الإعلامية الكويتية مي العيدان، موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب هجومها العنيف على الفنان المصرية ياسمين صبري زوجة رجل الأعمال المعروف أحمد أبوهشيمة، حيث وجهت لها اتهامات غير أخلاقية بأنها باعت كرامتها وقبلت "تتهزأ" مقابل المال في برنامج "رامز مجنون رسمي".

وزعمت الإعلامية الكويتية، أن الفنانة ياسمين صبري، حصلت على مبلغ ضخم مقابل ذلك، حيث أشارت أنها حصلت على 2 مليون دولار للموافقة على عرض الحلقة، وقبولها لأجواء التعذيب والخوف الذي بثّه رامز في قلبها، وأن تظهر لجمهورها بهذا الشكل الذي بدت عليه، حسب قولها.

وكتبت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابيها على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و "تويتر"، :" ياسمين صبري قبضت مليونين دولار مقابل تتهزأ وينمسح بكرامتها الأرض مع رامز .. شكل أبو هشيمة مو مكفيها".

وأثارت تصريحات "العيدان" موجة جدل بين رواج مواقع التواصل الاجتماعي، إذ هاجمها البعض بسبب هذه الاتهامات واتهموها بالحقد والنفسنة من الفنانة المصرية، كونها تصدرت الترند وتغزل فيها الجميع، بينما اعتبر البعض أن الأموال تستطيع أن تفعل أي شئ، فيما شكك ىخرون في صحة هذا المبلغ الضخم الذي ادعت حصول ياسمين صبري عليه.

وكانت الفنانة ياسمين صبري، حلت ضيفة في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قنوات "إم بي سي"، والذي يقوم فيه بتعذيب ضيوفه بطرق مختلفة.

وأصدرت قنوات إم بي سي بيانًا أمس، أكدت فيه أنه لا يتم إذاعة الحلقة إلا بعد الحصول على موافقة من الفنان الذي تم تنفيذ المقلب فيه بعد انتهاء الحلقة، وأن البرنامج يستحوذ على مسب مشاهدات قياسية.

— مي العيدان (@mayal3eidan)