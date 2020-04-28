نيللي كريم تقرر استغلال آسر ياسين بعملية نصب في الحلقة الرابعة من بـ"100 وش"

قررت سكر (نيللي كريم) استغلال عمر (آسر ياسين) في عملية نصب جديدة تعوضها عن الخسارة المادية التي تكبدتها بسببه، فبعد أن استمعت لمحادثة صديقتين بالمصادفة في محل التجميل، تقرر طلب جهاز الحاسب الآلي الذي يحتوي على رسائل عمر مع ضحاياه

من حمادة (إسلام إبراهيم) لاستعماله في عملية نصب جديدة.

يستكمل عمر عمله بالنصب لكي يستطيع تسديد باقي المبلغ المتبقي عليه لسكر، ولكن هذه المرة يكون على معرفة قوية بالضحية، فهو أحد جيرانه القدامى.

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في سياق آخر يعرض حمادة على سكر وصديقتها عملية نصب جديدة يكون ضحيتها مليونير قعيد وممرضته (دنيا ماهر) ولكن لم يتوصل بعد لمخطط يمكنه من سرقة أموال الرجل من البنك.

يذكر أن مسلسل بـ100 وش، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج العدل جروب.