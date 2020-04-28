فرقة "بي تي إس" في موقف صعب

ميرنا وليد - بيروت - استغل المتهم الملقب باسم باكسا (Baksa) مواقع معجبي فرقة "بي تي إس" الشهيرة، حيث استهدف العضوات في مواقع معجبي الفرقة الكورية الغروبات من أعمار المراهقة أو العشرينيات ، محاولا الإيقاع بهن.

الشاب ابتز الفتيات بطرق غير مشروعة.

سيو سونغ، رئيس المركز الكوري الجنوبي للاستجابة للعنف الإلكتروني، أكد أن شخصا يدعى جو جين مو الملقب باسم باكسا ، هو المتهم الرئيسي في قضية غروبات الدردشة المرقّمة، والمعروفة باسم (Nth Telegram Room).

يذكر أن الفرقة وبعد بعد إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، أعلنت منذ فترة إلغاء أربع حفلات كان من المقرر إقامتها في سيول في شهر نيسان/أبريل الحالي.

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