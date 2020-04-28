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ميرنا وليد - بيروت - ليست دائما إطلالات النجمات موفقة في المقابلات التلفزيونية والمناسبات التي يشاركن َ فيها. وفي عصر مواقع التواصل الإجتماعي أصبح الجميع بإستطاعته التعليق والتعبير عن رأيه حول إطلالاتهنَّ الغريبة والعجيبة، بالإضافة الى الصفحات الساخرة التي لا توفر فنانة أو ممثلة إلا وتنتقدها بقسوة في حال أخفقت في إطلالتها.
ويتم التركيز على الشعر والماكياج والفساتين والأحذية وتناسقها مع اللوك والمناسبة، لكن غالبا ما تحاول النجمات جذب الإنتباه الى تسريحات جديدة وعصرية اخترنها للفت الأنظار على عدسات الكاميرا، إلا أنّ بعضهنّ لم يوفقنّ بتسريحتهنّ أبدا، فتعرضن للسخرية ومن بين هذه الإطلالات إخترنا لكم هذه المجموعة.
أسوأ التسريحات:
كانت هذه تفاصيل خبر إليكم أسوأ التسريحات التي اعتمدتها الفنانات في مسيرتهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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