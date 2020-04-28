خالد يوسف يشيد بهذا المسلسل..ويطالب بمحاكمات فنية لبعض الأعمال

ميرنا وليد - بيروت - عبر المخرج المصري ​خالد يوسف​ عن رأيه بشكل عام بالمسلسلات الرمضانية، حيث كتب عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي خلال فترة لحظر التي يعيشها في باريس:" ‏"حظر كامل في باريس جعلني أشاهد ‎ مسلسلات رمضان، فيه أعمال تستحق الثناء وأخرى متوسطة، وأعمال تستحق أن يقدم أصحابها لمحاكمات فنية عاجلة".

وأشاد خالد يوسف تحديداً بمسلسل "‎١٠٠ وش" حيث كتب :" مبدئيا المخرجة اللي بجد‎ كاملة ابو ذكري ومعها ‎نيللي كريم و ‎آسر ياسين وبقية صناع ‎١٠٠ وش يستحقون مننا تحية كبيرة هل نقول باقي رأينا ولا بلاش؟".

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