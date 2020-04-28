في عيد ميلاده..هذا ما قالته نور لأحمد زاهر

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة عيد ميلاده، وجهت الممثلة اللبنانية نور تهنئة للممثل المصري ​أحمد زاهر​، حيث نشرت صورة تجمعهما خلال تصوير مسلسل "البرنس" عبر خاصية الستوري على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت نور : "كل سنة وانت طيب يا فتحي وابعد عن علا بقى وسيبها في حالها"،

وأشارت نور باسم "فتحي" الدور الذي يلعبه أحمد زاهر في البرنس، وبإسم "علا" الدور الذي تلعبه نور في البرنس، مع الإشارة أن علا تواجه الكثير من المشاكل بسبب "فتحي" طوال أحداث المسلسل.

يذكر أن مسلسل "البرنس" بطولة، محمد رمضان، ​نور اللبنانية​، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.



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