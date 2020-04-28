أرنولد شوارزينيغر يحتفل بعيد ميلاد "لولو" خلال الحجر المنزلي.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل النجم ​أرنولد شوارزينيغر​ بعيد ميلاد أتانه "لولو"، داخل العزل الصحي المنزلي، الذي يعيشه تنفيذاً لإجراءات منظمة الصحة العالمية، لمواجهة ​فيروس كورونا​.

ونشر أرنولد عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو مع حماره "لولو"، وقام بإطعامها بيده، وقائلاً:" لدينا عيد ميلاد اليوم! بلغت لولو 1".

وإعتاد أرنولد مشاركة متابعيه بصور وفيديوهات مع حيواناته الأليفة، وهما أتانه "لولو" والمهر الصغير "ويسكي"، وسبق نشر صورة له مع حيواناته الأليفة، وكتب: "لا تنسى التوجه للمنافسة في مساعدة أبطال الرعاية الصحية عبر صندوق التبرع".

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