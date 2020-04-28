زينة تتعرض لموجة من الإنتقادات والغضب..لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصرية زينة لموجة من الإنتقادات والغضب من قبل طلاب طب القصر العيني في مصر، بسبب مشهد في مسلسلها الرمضاني الجديد "​جمع سالم​".

وفي التفاصيل أن المشهد يجمع بين زينة والممثلة المصرية ​رنا سماحة​ التي تلعب الأخيرة دور طالبة في طب القصر العيني، فتعبر الأخيرة لزينة التي تلعب دور طبيبة عن مدى إعجابها بها، وطموحها أن تكون طبيبة مشهورة مثلها.

فترد زينة ساخرةً:"بس مش على طول كدة عايزة تبقي جراحة لسه بدري"، لترد عليها سماحة: "هو يعني حضرتك أخذتي وقت كبير أوي يعني"، فترد زينة: "أنا والدتي سفّرتني فرنسا أدرس هناك ولذلك اختصرت وقتا كبيرا لن تعرفي تختصريه وأنتي في القصر العيني".

يذكر أن مسلسل "جمع سالم" هو من بطولة زينة ومحمد شاهين ودلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد عادل رنا سماحة، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج إيمان حداد.

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