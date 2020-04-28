ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديم، للفنانة اللبنانية ​إليسا​، ظهرت فيه أثناء لقاء تلفزيوني أجري معها قبل 19 عاماً، تحدثت عن حياتها الشخصية، وقالت إنها تحلم بأن تكوّن عائلة وأن تنجب الأولاد، لافتة إلى أنها تحب الأطفال والاستقرار العائلي إلى حد كبير جداً.

وأضافت إليسا أنها تحب العودة إلى المنزل بعد العمل، لتهتم بأفراد أسرتها، وتمنت أن تنجب البنات.

وقد تعاطف معها عدد كبير من المتابعين، الذين تمنوا لها أن تحقق حلمها.

وكانت إليسا قد كشفت سابقاً أنها لم تعد قادرة على الإنجاب، على إثر تلقيها العلاج بعد إصابتها بمرض ​سرطان الثدي​، وإعلان شفائها. وأضافت أن ​الأمومة​ كانت حلمها متأثرة: "ما وقفت حياتي إنه جيب ولد مني"، مشيرة إلى أنها لا ترفض الزواج وتبنّي طفل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حلم إليسا الذي لم يتحقق.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.