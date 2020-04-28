إشتباه بإصابة هذه الممثلة الخليجية المشهورة بفيروس كورونا.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة العمانية من أصول باكستانية ​زارا البلوشي​، أنها تشك في إصابتها بفيروس كورونا.

وإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للبلوشي وهي في المستشفى، وتخضع للعزل الصحي.

وأشارت إلى أنه تم إجراء الفحص الأولي لها، وتبيّن أن النتيجة سلبية، مضيفة أنها ستخضع لفحص ثان قبل أن تتأكد تماماً من عدم إصابتها. ولفتت إلى أنّ مدة الحجر أصبحت 7 أيام، بدلاً من 14 يوماً.

وكانت الفنانة هند البحرينية أول من أصيب بالمرض في الوسط الفني الخليجي، وهو ما كشفته في مقطع فيديو، كما أعلنت الممثلة غدير السبتي بعد ذلك إصابة إبنتها بالمرض وتلقيها العلاج، وفاجأتها بعد شفائها بالحضور إلى مكان تصوير أحد البرامج.

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