تراند اليوم : خامس حلقات الفتوة – الفارس المُلثم مُتهم بقتل الحاج بشر

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “الفتوة” لياسر جلال بمساعدة حسن الجبالي للشيخ مبروك “أحمد خالد صالح” في إيجاد سكن خاص به، فياخذه للسكن عند عزيزة العدادة “أحلام الجريتلي”، وبعد أن كانت رافضة لسكنه لديها يتوسلها ياسر جلال فتوافق، ويقابل الشيخ مبروك لأول مرة هنادي مهنا ويتبادلان نظرات الإعجاب.

مي عمر تحكي لصديقتها عن الفارس الملثم الذى أنقذها وهو ياسر جلال، وتؤكد لها أنها ستقابله مرة أخرى وتسرح في اللحظات التي قابلته فيها، كما تعود جميلة لحى الجمالية وتستقبلها والدتها وشقيقه.

جنازة الحاج بشر في الحارة يستغلها “عزمي” لصالحه، ويقول لأهل حي الجمالية إن من قتله هو الملثم ويطالبهم بالقبض عليه، ويقص حسن الجبالى شعره فى الحى لدى الحلاق وكعادة الحلاقين يحكى لحسن الجبالي الكثير من القصص عن الحارة.

مشهد يجمع “سكر” هنادي مهنا بالشيخ مبروك “أحمد خالد صالح” فوق السطوح يغلب عليه الرومانسية والإعجاب والمغازلة من طرف هنادي، ويقف أهل الحارة في جنازة الحاج بشر ويقف معهم حسن الجبالي ويعزيه عزمي صابر أبو شديد، ويؤكد له أن الملثم هو من قتل الحاج بشر.

Advertisements

أنعام سالوسة تقابلها ابنتها التي تقاطعها وتطلب منها السماح والرضا، لكن أنعام سالوسة تؤكد لها أنها تجاوزت الأصول واشترت زوجها وباعت أهلها، ولكنها تطلب منها السماح وتقبل رأسها.

مسلسل “الفتوة” تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة.

شاهد الحلقة الخامسة كاملة..