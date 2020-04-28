تراند اليوم : دلائل تفضح فبركة برنامج رامز جلال ” بنطلون ياسمين و حذاء غادة ” – إتفرج

اثار برنامج “رامز مجنون رسمى” الذى يقدمه الفنان رامز جلال حالة من الجدل الواسع خاصة حول حقيقة المقلب الذى يتعرض له الضيف الا ان هناك بعض الدلائل التى تؤكد فبركة البرنامج.

ولعل من ابرز هذه الدلائل استخدام الفنانة غادة عادل لحذاء مقاوم للماء خاصة ان رامز يستخدم الماء فى برنامجه فضلا عن ظهورها بملابس كاجول وهو امر لم تعتاد عليه غادة عادل فى ظهورها ببرامج حوارية وهو الطعم الذى يصطاد به رامز جلال ضحاياه.

والدليل الثانى ملابس ياسمين صبرى والتى لفتت أنظار مشاهدي البرنامج.

وارتدت ياسمين صبري بنطلون وتي شيرت بسيطا، دون وضع الكثير من المساحيق التجميلية، ولا فورمة شعر مميزة، ما يشير إلى معرفتها مسبقا بنوعية البرنامج الذي تظهر فيه، وأنها في برنامج مقالب، وليس برنامجا حواريا على “كرسي الاعتراف” كما تم الاتفاق معها.

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المعروف أن ياسمين صبري لا تظهر في أي برنامج إلا وهي في أفضل إطلالة، حيث تحرص على ارتداء فساتين في منتهى الأناقة، كما تهتم بمكياجها وتسريحتها بشكل لافت، كما حدث في برامج “مع منى الشاذلي”، و”صاحبة السعادة” وغيرهما، حيث خطفت الأنظار بأناقتها، خلافا لما حدث اليوم من ظهور خافت في برنامج يفترض أنه يصور في دبي، عاصمة الأناقة.