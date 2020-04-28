تراند اليوم : ملحقتش تفرح … جرعة مخدرات تتسبب فى طلاق ريهام حجاج !  

يبدو أن الفنان محمود حميدة ، قرر أن يكون البطل الحقيقي لمسلسل “لما كنا صغيرين” فى قلوب المشاهدين طوال شهر رمضان ، بآداء متميز منقطع النظير يكشف عن موهبة كبيرة ، تتحكم فى مسير الاحداث بطريقة عبقرية من خلال شخصية سليم رجل الاعمال الذى ينسج خيوطه حول ريهام حجاج ” دنيا” للايقاع بها فى شباكه دون اى مقاومة .

سليم الذى يبدو انه يعرف طريقه جيدا نحو “فريسته” ، اكتسب اهتمام المشاهدين منذ الوهلة الاولى ، بطريقته السهلة فى التعبير عن الشخصية الغامضة التى لاتعرف المستحيل فى تحقيق اهدافها .

ويبدو انه سوف يظل طوال المسلسل ، المحرك الاول للكثير من الاحداث وخيوط اللعبة ، خاصة بعد ان “لدغ” ريهام حجاج واوقعها فريسة فى شباكه .

فى الحلقة الاولى سارت الاحداث بشكل دراماتيكي ، وبطريقة عرض مكثفة حيث كان محورها علاقة محرمة ، وجرعة مخدرات ، وهى الاحداث التى تجذب المشاهد .

وفيما يلي نرصد أبرز الخطوط الدرامية في الحلقة الأولى من “لما كنا صغيرين”…‏

‏- بداية نتعرف إلى “دنيا” ريهام حجاج وزوجها “يحيى” محمود حجازي اللذان تربطهما علاقة صداقة قوية بصاحب الشركة التي ‏يعملان بها وهو “سليم” محمود حميدة رجل الأعمال المهتم بالطبخ ويعيش مع شقيقته التي تسكن الدور العلوي من الفيلا “عفت” ‏سميرة عبد العزيز.‏

‏- تعترف دنيا لسليم بأن صديقتهما “نهى” نسرين أمين حامل بطريقة غير شرعية من صديقهما “حسن” نبيل عيسى واللذان يعملان ‏بدورهما في نفس الشركة، وتطلب منه ألا يحضر النقاش الذي سيدور بينهم عنده في المنزل حتى يحاولوا حل هذه الأزمة وإقناع ‏حسن بالزواج رسميًا من نهى.‏

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‏- يرفض حسن حل الزواج الرسمي ويعرض حل آخر وهو الزواج العرفي بشرط إجهاض الجنين، فترفض نهى وتحدث مشاجرة بين ‏دنيا وزوجها يحيى الذي تكتشف أنه انسحب من النقاش حتى يحصل على قسط من المخدرات.‏

‏- تطلب دنيا من يحيى الطلاق بسبب تعاطي المخدرات فيقول لها أن سليم هو من أعطاه هذه الجرعة فتثور دنيا ولا تصدقه وتصر ‏على طلب الطلاق وتحصل عليه.‏

‏- يحاول سليم إقناعها بالمبيت عنده في المنزل فترفض ليحجز لها في أحد الفنادق حتى تريح أعصابها ويؤكد لها أن زوجها يحبها ‏وينهار بدونها إلا أنه شخص كاذب لا يمكن الوثوق به.‏

‏- تحاول نهى مرة أخرى مع حسن وتذهب له في الشركة حتى تحاول إقناعه أن يتزوجا رسميًا وتخبره بنيتها لإجهاض الجنين بعد ‏الزواج فيرفض وتحدث مشاجرة عنيفة يحولهما سليم على إثرها للتحقيق. ‏

تدور أحداث المسلسل حول “جريمة قتل” تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎

كانت النجمة الكبيرة سميرة سعيد قد انتهت من غناء تترات المسلسل خلال اليومين الماضيين، ورفع القائمون على مسلسل “لما كنا ‏صغيرين”، حالة الطوارئ للانتهاء من التصوير‎.‎

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن انتاج شركة “أرت مبكرز” للمنتج أحمد عبد العاطي ويشارك في المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي، ومن من المقرر عرضه علي قنوات الحياة وDmc ‎والتليفزيون المصري‎.‎