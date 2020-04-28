تراند اليوم : شاهد.. آمال ماهر تنشر تتر مسلسل “ليه لأ” لـ أمينة خليل”

نشرت الفنانة آمال ماهر، عبر قناتها الرسمية على موقع YouTube، تتر مسلسل “ليه لأ”، الذي تقوم ببطولته الفنانة أمينة خليلي، والمنتظر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الجاري.

تحمل أغنية التتر اسم “اللي قادرة” وهي من كلمات نادر عبد الله وتوزيع خالد عز.

“ليه لأ؟!” من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، وإنتاج E producers عبد الله أبو الفتوح.