تراند اليوم : زفاف أسطوري لريهام حجاج في لما كنا صغيرين – ملخص الحلقة الرابعة

لايزال التحقيق مستمرًا في قضية مقتل نهى خلا الحلقة الرابعة من مسلسل “لما كنا صغيرين” ويستمر حجز “حسن” و”حامد” شقيق ‏نهى في النيابة حتى ينتهي الطب الشرعي من تقريره النهائي.‏

تتداعى الذكريات في ذهن حسن الذي يتذكر أحداث حفل زفاف ياسين شقيقه عندما فاجئ يحيى الحضور بطلب يد دنيا للزواج أمامهم ‏وركع على ركبته وقدم لها خاتم الزفاف الذي قبلته بسعادة.‏

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شعر حسن باليأس بسبب موافقة دنيا على طلب يحيى وظلت نهى معه حتى تواسيه ثم اعترفت له بحبها الذي تقبله بسبب مروره بحالة حزن على فقدان دنيا.‏

لم يستطع سليم إخراج السيدة المتورطة معه في قضية المخدرات من النيابة وتجدد حبسها الأمر الذي دفعها لتهديده بالانتقام منه إذا لم ‏يخرجها بعد تعقد الأمور.‏

انهيار دنيا بسبب مقتل نهى ورفضها للرجوع إلى يحيى خلال هذه الفترة بعد أن عرض عليها أن ينسيا ما حدث ويتزوجا مرة أخرى.‏

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تدور أحداث المسلسل حول “جريمة قتل” تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن انتاج شركة “أرت ميكرز” للمنتج أحمد عبد العاطي ‏ويشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي‎.‎