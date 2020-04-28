تراند اليوم : زفاف أسطوري لريهام حجاج في لما كنا صغيرين – ملخص الحلقة الرابعة

لايزال التحقيق مستمرًا في قضية مقتل نهى خلا الحلقة الرابعة من مسلسل “لما كنا صغيرين” ويستمر حجز “حسن” و”حامد” شقيق نهى في النيابة حتى ينتهي الطب الشرعي من تقريره النهائي.
تتداعى الذكريات في ذهن حسن الذي يتذكر أحداث حفل زفاف ياسين شقيقه عندما فاجئ يحيى الحضور بطلب يد دنيا للزواج أمامهم وركع على ركبته وقدم لها خاتم الزفاف الذي قبلته بسعادة.
شعر حسن باليأس بسبب موافقة دنيا على طلب يحيى وظلت نهى معه حتى تواسيه ثم اعترفت له بحبها الذي تقبله بسبب مروره بحالة حزن على فقدان دنيا.
لم يستطع سليم إخراج السيدة المتورطة معه في قضية المخدرات من النيابة وتجدد حبسها الأمر الذي دفعها لتهديده بالانتقام منه إذا لم يخرجها بعد تعقد الأمور.
انهيار دنيا بسبب مقتل نهى ورفضها للرجوع إلى يحيى خلال هذه الفترة بعد أن عرض عليها أن ينسيا ما حدث ويتزوجا مرة أخرى.
تدور أحداث المسلسل حول “جريمة قتل” تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.
المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن انتاج شركة “أرت ميكرز” للمنتج أحمد عبد العاطي ويشارك في المسلسل مجموعة من النجوم وهم نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي.