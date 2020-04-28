متابعة بتجـــــــــرد: في حديث مع الإتحاد الإسباني للتنس، قال رافايل نادال “من الصعب عودة الحياة الطبيعية إلى عالم التنس في القريب العاجل في وسط أزمة فيروس كورونا التي تسببت في توقف اللعبة الشهر الماضي”. وأضاف “في التنس أنت في حاجة إلى السفر كل أسبوع والإقامة في الفنادق والذهاب إلى دول عديدة، حتى إذا لعبنا دون مشجعين فإن تنظيم أي بطولة سيحتاج إلى اشتراك العديد من الناس وهو أمر لا يمكن تجاهله على المستوى الدولي أرى مشكلة خطيرة”.

وتوقف تنس المحترفين حتى نهاية تموز على الأقل بينما قال اللاعب الإسباني رافايل نادال إن بعض المشكلات الخطيرة تقف عائقا أمام استئناف المسابقات.

وتأثرت كل المسابقات الرياضية بهذه الأزمة وتأجلت أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام واحد، وتضمن ذلك بالتأكيد منافسات التنس كما ألغيت بطولة ويمبلدون فيما قرر مسؤولو بطولة فرنسا المفتوحة تأجيل المسابقة حتى نهاية أيلول وبعد فترة قصيرة من بطولة أمريكا المفتوحة.