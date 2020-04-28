دايفيد بيكهام يطلق تحديًا لجمع التبرعات في زمن كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن دايفيد بيكهام قائد منتخب انكلترا السابق لكرة القدم والمالك الشريك لنادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي عن تحد للجماهير من خلال فرصة خوض مباراة خيرية بهدف جمع تبرعات للمحتاجين في أزمة فيروس كورونا. ويأتي عرض دايفيد بيكهام ضمن مبادرة “الكل في تحد” التي تجمع الرياضيين والمشاهير وتتيح لهم خوض تحديات مع الجماهير لأغراض إنسانية.

وبجانب الحصول على فرصة دخول فريق دايفيد بيكهام واللعب في صف نجم خط وسط مانشستر يونايتد السابق سينال الفائز فرصة تناول الغداء مع بيكهام ومشاهدة مباراة لإنتر ميامي من مقصورة المالك.

وخلال مقطع فيديو تحدى دايفيد بيكهام عدداً من زملائه في أنديته السابقة مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان للانضمام إليه في الجهود الإنسانية.