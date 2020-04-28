​سلمى حايك تحتفل بعيد زواجها في الحجر المنزلي.. على طريقتها الخاصة

متابعة بتجــــــــــرد: رغم الحجر المنزلي الذي تعيشه النجمة العالمية من أصول مكسيكية/لبنانية ​سلمى حايك​، إلا أنها لم تفوّت ذكرى زواجها من ​فرنسوا هنري بينولت​ بل قررت الاحتفال بها على طريقتها الخاصة فشاركت متابعيها عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” ألبوم صور من أوقات سابقة جمعتها بزوجها، وعلقت على الصور بـ3 لغاتٍ مُختلفة، وهي الإنكليزية والفرنسية والإسبانية، قالت من خلالها: “اليوم، وقبل 14 سنة التقيت برفيق روحي. بعد اختبار الوقت وحتى اختبار الحجر الصحي، أشعر بالسعادة لأنني وجدتك، وكلما اكتشفتك أكثر زاد حبي لك. ذكرى سعيدة يا حبيبي”.

وبدت سلمى في الصور مرتديةً فُستانًا من التول لونه وردي حار، جاء مزموماً عند خصره بحزامٍ أسود وفي مقدّمة ربطة البو، بينما كانت ترقص في جميع اللقطات مع زوجها وابنتها فالنتينا.

وتزوجت فرنسوا هنري بينولت، الرئيس التنفيذي لشركة Kering ورئيس Groupe Artémis، في عام 2009، ولديهما الابنة “فالنتينا بالوما” البالغة من العُمر 12 عامًا.

ويأتي منشور سلمى الرومانسي بعد أن ذكرت حادثة مؤخرًا مع أحد المخرجين، وصفتها بأنها غير لائقة على الإطلاق، حيث قال لها بأنها تبدو غبية وأنها تتحّدث بسرعة.

ومؤخرًا، قامت الممثلة العالمية بمُشاركةِ صورةٍ لها من دون مكياج عبر حسابها، أبرزت من خلالها جمالها الطّبيعي، وعلّقت عليها بالإسبانية “أتمنى لكم يوم أحدٍ جميل”، مُضيفة هاشتاغات “ممتنة” و “أجواء الأحد”.