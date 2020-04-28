ميريام فارس تشتاق لهذا الأمر في زمن كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: تتفاعل النجمة اللبنانية ميريام فارس مع التغريدات التي تصلها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، حيث تردّ على المتابعين وتشاركهم يومياتها في فترة الحجر المنزلي منذ انتشار فيروس كورونا.

وقد أعرب عددٌ من محبّي ميريام عن اشتياقهم لها ولحضور حفلاتها الغنائية، فنشر أحدهم صورًا من الحفلات التي أحيتها في المملكة العربية السعودية قبل انتشار الفيروس وكتب: “اخر 3 حفلات قبل ازمة الكورونا. بس للتذكير”، فردّت عليه ميريام كاتبةً: “أشتاق لذلك”.

نفيد بالذكر أن آخر أغنيات ملكة المسرح كانت أغنية “حبيبي سعودي” التي أطلقها بداية شهر كانون الثاني/يناير، وهي من كلمات وليد الحَسَنية، ألحان يوسف العماني وميكس وماسترينغ محمد عصمت.

على صعيد آخر، انشغلت ميريام فارس في الفترة الماضية، بالعمل على مجموعة من الأغاني الجديدة، وصوّرت بعضها على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال النور تباعًا وفق خطوة تسويقية تحدّدها شركة “ميريام ميوزك”.