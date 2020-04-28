مايا دياب تثير الجدل عبر “تويتر”.. ماذا عن الحبّ؟

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب صورة جديدة لها التقطتها من منزلها خلال الحجر الصحي الذي تلتزم به منذ إعلان حالة الطوارئ في لبنان بسبب انتشار فيروس كورونا محليًا ودوليًا.
وأثارت مايا دياب جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث أرفقت الصورة بكلمة “الحبّ”، فتساءل عدد كبير من المغردين عن قصدها من ذلك، وإن كانت تعيش في حالة حبّ.
تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب كانت قد طرحت في الأيام الماضية كليب أغنيتها الجديدة “أنا” عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” والفضائيات العربية.
أغنية “أنا” كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.
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