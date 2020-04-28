مؤلف "النهاية": أشكر الإسرائيليين على حسن تعاونهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج السيناريست المصري عمرو سمير عاطف، مؤلف مسلسل "النهاية"، الذي يُعرض خلال شهر رمضان الجاري، عن صمته، للرد على احتجاج وزارة الخارجية الإسرائيلية على تناول العمل لمسألة تحرير القدس، وتصور فكرة انتهاء دولة الاحتلال.

وقال عمرو في تصريحات تلفزيونية: "في الحقيقة لم أتوقع ما حدث، ومتعجب من بيان إسرائيل، خصوصًا إننا غير معنيين على الإطلاق برد فعل، إحنا بنعمل عمل فني، والرد عليه المفروض يكون بعمل فني".

وأضاف: "إنما الموضوع يبقى من وزارة الخارجية، ده فيه درجة عالية من المبالغة، إحنا طول السنة في موسم العداء والهجوم على العرب والفلسطينيين بكل الأشكال، مثلا نتفليكس عليها مسلسلات إسرائيلية وتتبقى وجهة نظرهم وتسيء لينا، ده طول السنة، ومحصلش رد مننا خالص ولا اتكلمنا خالص".

وتابع: "وبمجرد طرحنا مسلسل خيال علمي، أحداثه بتدور في المستقبل، اتقال فيه جملة ما معجبتش إسرائيل، قلبوا الدنيا، إحنا عايشين في عالم مزدوج المعايير".

وأردف: "بنلاقي دول بترفع شعار القيم والديمقراطية والحرية، وفي نفس الوقت تمارس هذا الإرهاب والضغط، لمجرد كلمة أو جملة اتقالت في مسلسل مش عجباهم".

وعن توجهه لفكرة المسلسل، قال: "الفكرة فيها تحدي وأنا طول عمري بتمنى أعمل ده، ولما يوسف الشريف طرح الفكرة وقال يلا نعملها، لقيت إنها فرصة هايلة والمخرج ياسر سامي أذهلنا بتنفيذ على أعلى مستوى هو وفريق العمل اللي معاه، وده كان الوقت المناسب إننا نقدم عمل من هذا النوع".

وواصل: "أنا وكل عربي بنحلم بتحرير القدس المحتلة، إن الظلم ينتهي والمشاكل دي تنتهي علشان يبقي فيه حياة مستقيمة ونبني مستقبل واستقرار".

وعن أحداث المسلسل وشكل الحياة بعد 100 عام من الآن، حسبما صور في العمل، قال: "أنا بتوقع إن الحياة هتبقى كده، ومع متابعة الحلقات أظن الرؤية هتبقى واضحة في الشق ده".

واستطرد: "أتمنى إن حالنا يبقى أفضل، والأجيال القادمة تعيش بشكل أفضل، لكن وسط ما يحدث حولنا لا يبشر بهذا، إحنا كل يوم في حيوان بينقرض، غابة اتحرقت، إحنا عايشين في حضارة مش قادرة تتوقف عن تدمير الكوكب كل يوم، وأزمة كورونا دي خير دليل ومؤشر على اللي ممكن يحصل لو استمررنا في تدمير الكوكب".

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وأشار إلى أن ردود الأفعال كبيرة جدًا على المسلسل، والتفاعل ضخم ومؤثر، مؤكدًا أن تعليق إسرائيل على العمل سوف يزيد من نسب المشاهدة، ونشكرهم على ذلك.

وتسبب المسلسل في غضب عارم لدى الخارجية الإسرائيلية، التي أصدرت بيانًا نقلته صحيفة "جيروزالم بوست"، بعد أن أوضح العمل أن الفترة التي يتم التصوير فيها تشهد تحرير القدس من الاحتلال الصهيوني.

وانتقدت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، العمل، معتبرة أن فكرة زوال إسرائيل على يد دولة عربية، حسبما ورد في أحداث "النهاية"، أمر لا يليق.

وأبدت الخارجية الإسرائيلية غضبها الشديد من محتوى الحلقة ووصفته بأنه "مؤسف وغير مقبول على الإطلاق خاصة بين دولتين أبرمتا اتفاقية سلام منذ

يذكر أن مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول شكل الحياة بعد 100 عام مقبلة، حيث تصبح كلها "تاتش"، وكل ركن فى المنزل يتحول لشاشة تستطيع من خلالها معرفة كل شيء عن صحتك وعما يدور حولك في العالم.