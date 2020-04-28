عاصي الحلاني يطرح دعاء “إنت العليم” بصوته

متابعة بتجـــــــــرد: طرح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني دعاء “إنت العليم” بصوته، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ونشرت “روتانا” فيديو الدعاء من خلال قناة الشركة الرسمية في موقع “يوتيوب”، فتناقله عدد كبير من الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي. على صعيد آخر، يواصل عاصي الحلاني حاليًا العمل على ألبومه الجديد والمرتقب طرحه في موسم صيف 2020. تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح منذ فترة أغنية جديدة باللهجة العراقية بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. Advertisements وأغنية “بويا محمد” من توزيع وإعداد طوني سابا وماسترينغ محمد المقهور وسجّلها عاصي الحلاني في لبنان.

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