راغب علامة عن الطائفية السياسية: هي ألعَنْ من الجوع

متابعة بتجــــــــــرد: ردّ السوبر ستار راغب علامة على تغريدة أطلقها الكاتب السياسي والاقتصادي حسن خليل أخيراً عبّر فيها الأخير عن رفضه الطائفية السياسية وما يسمّى بـ”السنية السياسية” و”المارونية السياسية” و”الشيعية السياسية” بأسلوب ساخر.

وكتب خليل، “ارجوكم. أحتاج مساعدة. سمعت البارحة من يتحدث بابتسامة ماكرة باسم السنية السياسية. منذ صغري اسمع بالمارونية السياسية. خلال الحرب سمعت بالشيعية السياسية. ما هذه العبارات. بحثت معجم اللغة، ومراجع العلوم السياسية. لم اجد مرادفات او تفسيرات. هل هم لكائنات غريبة عن الارض؟ اجيبوني رجاء؟”.

وما كان من علامة إلا أن ردّ على خليل مثنياً على رأيه، ومتحدّثاً عن الطائفية السياسية التي جلبت الهلاك للبنان.

وقال علامة، “يا دكتور حسن، المتاجرة بالطائفية أهم سلعة عند السياسيين كي يدمّروا ما تبقى من الوطن والمساكين! الطائفية السياسية وأبطالها أوصلوا الشعب الى الحضيض وإلى البحث عن حصة غذائية لكي يطعم أولاده. لعن الله الطائفية، افهي ومن يتاجروا بها ألعن من الجوع! لو كانت الطائفية رجلاً لوجَبَ إعدامها”.