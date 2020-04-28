بعد اتهام “أم هارون” بالتطبيع.. حياة الفهد تخرج عن صمتها وترد

متابعة بتجـــــــــرد: بعد الضجة الكبيرة التي أثارها مسلسل “أما هارون” الذي تؤدي الفنانة الكويتية حياة الفهد دور البطولة فيه، خرجت الأخيرة عن صمتها وردت على بعض الاتهامات وأبرزها التطبيع مع إسرائيل.

وجاء هذا خلال لقاء أجري معها من خلال تقنية “سكايب” ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4.

وعن سبب اختيار العمل قالت إن الفكرة عرضت عليها وإنها أعجبتها لأنها جديدة وغير مسبوقة في الدراما الخليجية.

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ورداً على ما يشاع عن طغيان الجانب السياسي على العمل نفت ذلك لافتة إلى أنه لا يهدف أيضاً إلى التطبيع مع إسرائيل. وأشارت إلى أن بعض المنتقدين توجهوا إلى فريق العمل بالشتم والذم رغم أنهم لم يروا منه سوى الحلقات الأولى، مضيفة أن الموقف من القضية ظهر في هذه الحلقات وأن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب والمسلمين.

بدوره قال الفنان أحمد الجسمي إن العمل استند إلى بعض الوقائع الحقيقية وإنه مستوحى في معظمه من الخيال. وتابع أن شخصية أم هارون قد تكون مستقاة من شخصية أم جان اليهدوية من دون أن تكون نسخة عنها.

ولفت إلى أنه لا يمكن أحداً انتقاد العمل من دون مشاهدته أو بعد مشاهدة 4 إلى 5 حلقاته منه فقط. كما دعا إلى وجوب التمييز بين الدين اليهودي والحركة الصهيونية.