مخرج شهير يطلب من ياسمين صبري اعتزال التمثيل

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأ المخرج مجدي الهواري جمهور الفنانة ياسمين صبري بالهجوم عليها بسبب أدائها الباهت في مسلسل “فرصة تانية”، واستعان بفيديو لها تصرح فيه عن رأي الفنان الراحل محمود عبد العزيز في أدائها التمثيلي وقت مسلسل “جبل الحلال” والذي نصحها فيه بترك التمثيل.

وعلق الهواري على الفيديو قائلاً: “وإحنا نضم صوتنا لصوت الراحل”.

وعلق أيضاً الفنان عمرو عبد العزيز قائلاً: “وأنا أضم صوتي لصوت الساحر ألف رحمة ونور عليه.

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وأضاف عمرو: “ياسمين صبري تنفع لأي حاجة ممكن موديل ممكن عارضة أزياء لكن والله والله والله التمثيل ده موهبة اسمه موهبة يعني إن الله سبحانه وتعالى يهب هذه الموهبة من عنده يعني هي موهوبة بس مش في التمثيل”.

يذكر أن مسلسل “فرصة تانية” تنافس به الفنانة ياسمين صبري في سباق الدراما الرمضاني الحالي ويشاركها في بطولته، أحمد مجدي وهبة مجدي ودياب.