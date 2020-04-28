هيفاء وهبي تحقق رقمًا قياسيًا بهذه الأغنية

متابعة بتجــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تحطيم الأرقام القياسية من خلال أغنيتها “توته”، بعدما تخطى كليب الأغنية الـ32 مليون مشاهدة بعد سنتين على طرحه عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “توته” كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور وتوزيع رامي بلازن وسبق طرحها إطلاق ألبوم هيفاء وهبي الأخير “حوّا” الذي صدر في شهر آب/أغسطس من العام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن هيفاء وهبي انشغلت قبل انتشار فيروس كورونا بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد “أسود فاتح” الذي تم تأجيل عرضه إلى ما بعد سباق دراما رمضان 2020، وكانت آخر أعمالها الغنائية أغنيتي “شاغلة كل الناس” و”تملي ناجحة”.