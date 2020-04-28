كارول سماحة: الطيبة تلفت القلوب

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، مقولة يبدو أنها تعجبها وتتلاءم مع طريقة تفكيرها في الحياة. وتقول المقولة: “الجمال يلفت الأنظار لكن الطيبة تلفت القلوب”، فسألت كارول متابعيها عن رأيهم بهذه المقولة وإن كانوا يجدون أنها صحيحة. وكانت كارول سماحة قد طرحت منذ فترة كليب أغنية “مش هعيش”، وهي أولى أغنياتها للعام 2020، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.

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